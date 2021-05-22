Депутаты ЗС Владимирской области высказали недовольство работой пиар-отдела губернатора

21 мая депутаты Законодательного собрания Владимирской области обсуждали распределение 2 миллиардов рублей, поступивших в областной бюджет. И обсуждение закона в какой-то момент переросло в обсуждение действий пиар-отдела губернатора Владимира Сипягина.

Дело в том, что накануне заседания ЗС в ряде СМИ появилась информация о том, что губернатор внес в ЗС проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и предложил выделить сотни миллионов рублей на образование и здравоохранение. Ряд депутатов эти публикации возмутили. Например, Вячеслав Картухин сказал, что это неправильно пиарить себя таким образом до того, как деньги распределены.

На это представители оппозиционных партий заметили, что команда губернатора же не заявила, что деньги уже распределены. А так чиновник якобы имеет право на подобные высказывания.

Что касается того, на что пошли деньги, то читайте об этом у нас в самое ближайшее время.