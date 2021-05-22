Во Владимирской области полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,2 килограмма "синтетики"

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Полицейские из Суздальского района поймали 35-летнего мужчину в тот момент, когда он собирался продать синтетические наркотики, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В автомобиле подозреваемого оперативники обнаружили спрятанную хозяйственную перчатку, в которой находился свёрток с порошкообразным содержимым. В арендованной им квартире оперативники также обнаружили свёртки с аналогичными веществами. Позже удалось выяснить, что внутри находились синтетические наркотики общей массой более 1,2 кг.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Сам мужчина заключен под стражу.