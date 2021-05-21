Во Владимирскую область поступило 94 процента лекарств для местных льготников

В общей сложности было закуплено препаратов на 821 миллион рублей из 968 выделенных — все эти лекарства предназначены для людей, получающих их по региональной льготе.

С федеральными льготниками ситуация практически аналогичная — на сегодняшний день на областной аптечный склад поставлено чуть более 97 процентов препаратов для этой категории пациентов.

Как уточнила руководитель Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области Ольга Лобанова, пока в процессе торгов находятся 12 лотов — все они предназначены для региональных льготников.

Напомним — ситуация с острой нехваткой лекарств в регионе возникла в конце зимы-начале весны 2021 года, когда стало известно, что из-за недочетов в работе аптечного склада не удалось провести все необходимые электронные аукционы, и люди фактически остались без препаратов, порою жизненно необходимых. Проблема с поставкой лекарств только сейчас подходит к своему завершению.