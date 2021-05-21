Во Владимирской области зарегистрировано 12 случаев болезни Лайма

Эти сведения были получены в ходе еженедельного мониторинга, который показал, что за семь суток от клещей в регионе пострадало 279 человек, причем из них 93 человека — дети.

В областной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии было исследовано 117 клещей, доставленных гражданами, при этом в 12 случаях специалистами был выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, более известный в народе, как болезнь Лайма — самая распространенная болезнь, распространяемая с лесными кровососами и вполне излечимая.

В связи с этим санитарные врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности при походах в лес, надевать плотную одежду, рубашки заправлять в брюки, брюки — в сапоги, а также надевать головные уборы. Открытые участки тела лучше всего обрабатывать репеллентами.