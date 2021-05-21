В Камешково ребенка-инвалида оставили без бесплатных лекарств

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной камешковским надзорным ведомством проверки было установлено, что девочка-инвалид из числа местных жителей имеет право на обеспечение бесплатными лекарствами, однако, несмотря на наличие заключений врачей, Камешковская ЦРБ лекарства ей не предоставила.

В результате родители девочки вынуждены были покупать препараты за свой счет, потратив на это 28 тысяч рублей.

Прокурор обратился с иском в суд, потребовав от больницы компенсировать родителям девочки затраты на лекарства. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.