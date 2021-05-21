Житель Владимира стал мнимым директором двух организаций

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесение в единый госреестр юрлиц сведений о подставном лице».

По версии следствия, мужчина согласился передать документы незнакомому человеку за 10 тысяч рублей, чтобы тот оформил его, как директора двух организаций, в которых владимирец трудиться вовсе не собирался. Также он передавал паспорт нотариусу и в налоговую службу, чтобы, опять же за вознаграждение, оформить соответствующие документы.

Однако когда ситуация с подставным директором вскрылась, на владимирца было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено. Вскоре его начнет рассматривать мировой суд судебного участка №3 Октябрьского района Владимира.