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Происшествия21 мая 2021 13:54

Житель Владимира стал мнимым директором двух организаций

На самом деле ни в одной фирме мужчина не работал ни дня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесение в единый госреестр юрлиц сведений о подставном лице».

По версии следствия, мужчина согласился передать документы незнакомому человеку за 10 тысяч рублей, чтобы тот оформил его, как директора двух организаций, в которых владимирец трудиться вовсе не собирался. Также он передавал паспорт нотариусу и в налоговую службу, чтобы, опять же за вознаграждение, оформить соответствующие документы.

Однако когда ситуация с подставным директором вскрылась, на владимирца было возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено. Вскоре его начнет рассматривать мировой суд судебного участка №3 Октябрьского района Владимира.

Криминал