Депутаты ЗС согласовали Юлию Раснянскую на должность уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области

Сегодня на заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты согласовали кандидатуру Юлии Раснянской на должность омбудсмена. Ее кандидатуру выдвинула "Единая Россия", других соперников у нее не было.

Юлия Раснянская родилась в Меленках. У нее два диплома о высшем образовании — она окончила Владимирский государственный педагогический университет (специальность история и английский язык) и РАНХиГС (государственное и муниципальное управление). Раснянская воспитывает двоих детей.

25 депутатов проголосовали "за", двое - против, 4 депутата КПРФ воздержались из-за партийной принадлежности Раснянской (ЕР).

Юлия Раснянская сменила на посту Геннадия Прохорычева, который был омбудсменом в течение 10 последних лет.