Полицейские задержали владимирца, который украл из гаража бытовую технику

Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи из гаража.

12 мая в отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру обратился 34-летний местный житель, сообщивший о пропаже имущества из его гаража. Пропали бытовая техника, санки, а также самодельная коптильня. Сумма ущерба составила 26 500 рублей.

Стражи порядка задержали ранее судимого 33-летнего жителя областного центра.

- Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что проник в гараж, взломав запорное устройство. Похищенное имущество злоумышленник частично реализовал на территории города, - сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.