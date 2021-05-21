Из Владимирской области с нарушениями вывезли более 700 кубометров леса

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в апреле установило факты нарушений законодательства в сфере карантина растений.

С 16 по 29 апреля в Гусь-Хрустальном районе предприниматель вывез 100 кубометров пиломатериалов хвойных пород без карантинных сертификатов за пределы карантинной фитосанитарной зоны Владимирской области на территорию Краснодарского края. В отношении ИП возбуждено дело.

С начала года из Владимирской области вывезено порядка 700 кубометров лесопродукции без карантинных сертификатов, возбуждено 12 административных дел по фактам вывоза леса, наложено штрафов в размере 24 тысячи рублей, взыскано - 13 тысяч рублей.