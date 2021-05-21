Во Владимирской области дорожают стройматериалы и мебель

Инфляция во Владимирской области в апреле замедлилась до 5,7%. Свою роль сыграла стабилизация цен на отдельные продукты и расширение предложения импортных овощей и фруктов. Прирост цен на продовольствие составил 7%.

Замедлился рост на яблоки, груши и апельсины. Сдержанный спрос на крупы в отличие от ажиотажных закупок годом ранее замедлил рост цен на них. Субсидии мукомолам и хлебопекам замедлили рост цен на хлеб и макароны.

Рост объемов сдачи жилья привел к повышенному спросу на мебель и строительные материалы для ремонта. При этом цены на комплектующие на мировых товарных рынках возросли, увеличились издержки производителей. В итоге древесно-стружечные плиты, пиломатериалы, ламинат и металлочерепица подорожали. Возросший интерес к путешествиям привел к росту цен на проезд на поездах, услуги ремонта и техобслуживания транспорта.

- В целом годовая инфляция в апреле в регионе замедлилась. При этом годовые темпы роста цен на услуги и непродовольственные товары продолжили расти. Это во многом объясняется ростом спроса, который сейчас превышает докризисный уровень. Растет розничное и ипотечное кредитование. Владимирцы начинают реализовывать проекты, которые были отложены на год. Не потраченные деньги выплескиваются на внутренний рынок. Расходы растут быстрее, чем сбережения, что приводит к росту цен на товары, − пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.