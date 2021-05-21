В Гусь-Хрустальном районе сгорел гараж и поврежден дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области
21 мая около 8 часов утра в поселке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района загорелся гараж. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.
Когда спасатели приехали на место, то горел гараж, была угроза распространения огня на жилой дом.
- Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Сгорел гараж на площади 20 кв.м. и повреждена внешняя отделка дома на площади 10 кв.м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.
К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.