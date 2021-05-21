Крышу Гороховецкой ЦРБ, пострадавшую от урагана, восстановят за счет областного бюджета

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20 мая врио заместителя Губернатора Ольга Гребнёва осмотрела повреждения кровли на здании круглосуточного стационара Гороховецкой центральной районной больницы. Крышу повредил ураган.

- Сейчас руководство больницы готовит проектно-сметную документацию по определению стоимости ремонта кровли. Как только эта работа будет завершена, администрация Владимирской области выделит средства для скорейшего устранения последствий удара стихии, – отметила Ольга Гребнёва.

На месте поврежденной крыши возведена временная стропильная конструкция, что исключает попадание осадков внутрь стационара. Пути для движения и пожарной эвакуации расчищены от упавших на прилегающей территории деревьев, оперативно восстановлены электро- и водоснабжение, интернет и телефонная связь.

Ураганный ветер не повлиял на оказание медицинской помощи в ЦРБ. Во время проведения восстановительных работ учреждение работало в штатном режиме. Плановая и экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме.