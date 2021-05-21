Во Владимирской области 21 мая коронавирусом заболело 50 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Лидером по-прежнему является Владимир с 10 заболевшими.

6 случаев в Гусь-Хрустальном, по 5 в Муромском и Ковровском районах, по 4 в Петушинском и Киржачском, 3 случая в Александровском, по 2 - в Камешковском, Юрьев-Польском районах, по 1 - в Кольчугинском, Вязниковском, Суздальском, Меленковском, Собинском, Селивановском, Гороховецком и в Судогодском районах.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 33 048 случаев заболевания (7567 сл. в г. Владимире, 4012 сл. в Гусь-Хрустальном, 3631 сл. о. Муром, 2370 сл. в Ковровском, 2081 сл. в Александровском, 1938 сл. в Петушинском, 1385 сл. в Юрьев-Польском, 1286 сл. в Вязниковском, 1474 сл. в Кольчугинском, 1247 сл. в Суздальском, 1026 сл. в Собинском, 1032 сл. в Киржачском, 912 сл. в Меленковском, 741 сл. в Гороховецком, 741 сл. в Камешковском, 699 сл. в Селивановском, 505 сл. в Судогодском, 401 сл. в г. Радужном).