Во Владимирской области украли больше 25 велосипедов

фото областного УМВД

Летом, когда владимирцы активно катаются на велосипедах, увеличивается количество хищений велотранспорта. В этом году к полицейским региона обращались больше 25 раз (за 2020 год зарегистрировано 339 краж велосипедов, за 2019 - 326 краж).

Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свой двухколесный транспорт без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов.

- В марте в полицию с сообщением о пропаже велосипеда обратилась жительница Владимира. Транспортное средство женщина хранила в подъезде. При аналогичных обстоятельствах в феврале похитили велосипед у жительницы Александрова, а в апреле – у жителя Селивановского района. Возбуждены уголовные дела, - рассказали в областном УМВД.

Уголовные дела направлены в суд в Муромском, Петушинском, Александровском, Судогодском и других районах 33 региона.

Уголовное дело о краже велосипеда в конце апреля также направлено в суд. Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы, которые находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на человека, открывшего дверь гаража отверткой, а затем вынесшего из помещения велосипед и компрессорную установку. Полицейским мужчина сказал, что знакомый попросил забрать данные вещи. Но в дальнейшем было установлено, что задержанный, 44-летний житель Коврова, похитил имущество. Все похищенное было возвращено владельцу.

Полицейские регулярно проводят профилактические рейды, проверяя серийные или заводские номера велотранспорта.