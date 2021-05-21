На "Музыкальной экспедиции" выступит известный американский скрипач Жиль Апап

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» в восьмой раз пройдет во Владимирской области с 7 по 14 июня.

В состав участников наряду с Борисом Андриановым и Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром во главе с Артемом Маркиным вошли трубач Сергей Накаряков, валторнист Аркадий Шилклопер, скрипачи Жиль Апап и Александр Ситковецкий, альтист Разван Поповичи, виолончелистка Анна Кошкина, пианисты Катя Сканави, Анастасия Теренкова и Александра Стычкина, домристка Екатерина Мочалова, меццо-сопрано Ирина Шишкова, мастера джаза Братья Ивановы и Вартан Бабаян.

Откроется фестиваль 7 июня джазовой феерией в Патриаршем саду Владимира. Следующей точкой на карте фестиваля станет 8 июня село Весь Суздальского района, расположенное на притоке Нерли Ирмес. 9 июня слушатели смогут насладиться музыкой в селе Зауичье Камешковского района, где прошла юность русского художника Бориса Французова.

12 июня День России участники «Музыкальной экспедиции» отметят в усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец близ Александрова – одной из немногих сохранившихся деревянных усадеб.

Пятый фестивальный вечер пройдет 13 июня в поселке Мстера. Концерт пройдет рядом с бывшей иконописной мастерской, в начале XX века преобразованной в центр обучения изобразительному искусству самых передовых тенденций.

Завершится фестиваль 14 июня на Соборной площади.

Трансферы для слушателей организованы на все выездные концерты, автобусы будут отправляться с Театральной площади Владимира.

Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки.