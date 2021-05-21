В Гусь-Хрустальном районе мать избивала сына выбивалкой и обрезком трубы

Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего".

- Женщина, являясь матерью 12-летнего сына, со второй половины октября 2018 года по 21 апреля 2020 года, используя пластиковую выбивалку для ковров и обрезок металлопластиковой трубы, умышленно била по ягодицам ребенка за любую провинность. При этом помощь ему не оказывала, - рассказывают в областной прокуратуре.

От систематического нанесения мальчику побоев у него образовались раны, которые были инфицированы и воспалены.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Гусь-Хрустальным городским судом.