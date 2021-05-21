Во Владимире ограничат движение по улице Чайковского

В связи с проведением ремонтных работ по четной стороне улицы Чайковского с 20 часов 22 мая до 5 часов 23 мая будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Чайковского на участке от дома № 2 до дома № 10.

На указанный период городские автобусы, следующие в направлении от остановки «улица Пугачева» к проспекту Строителей осуществляют объезд ремонтных работ по проспекту Ленина, Ново-Ямскому переулку и улице Ново-Ямской к остановке «Рябинка». В обратном направлении от проспекта Строителей к площади Победы - без изменений по обычному маршруту движения.

Троллейбусы маршрута № 8, следующие от площади Победы к проспекту Строителей (по внутреннему кольцу), на время ремонтных работ прекращают движение.