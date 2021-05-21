Центры онкологической помощи Владимирской области приняли около 6 тысяч пациентов

В первом квартале года около 6 тысяч пациентов были направлены на лечение, диагностику и диспансерное наблюдение в центры амбулаторной онкологической помощи Владимирской области. В том числе на диагностику направлено 2122 человека, у 437 из них выявлены злокачественные новообразования (в половине случаев – на ранней стадии). При этом 1068 человек прошли курсы химиотерапии в условиях дневного стационара.

Сейчас в области действует 5 таких центров – в Городской клинической больнице №5 Владимира, Центральной городской больнице Коврова, Гусь-Хрустальной городской больнице, Муромской городской больнице №1 и Киржачской районной больнице. До конца года еще два онкологических центра откроются в Городской больнице №2 Владимира и Александровской районной больнице.

Центры амбулаторной онкологической помощи оснащены полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В арсенале службы – компьютерные томографы, УЗИ-аппараты экспертного класса, цифровые рентген-аппараты, маммографы, видеоэндоскопическое оборудование и другая высокотехнологичная техника.

До конца 2024 года на модернизацию региональной онкологической службы из федерального бюджета будет направлено свыше 1,5 млрд рублей.