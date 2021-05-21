В Гусь-Хрустальном семье ребенка-инвалида отказали в статусе малоимущей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального провело проверку по факту отказа семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, в предоставлении статуса малоимущей.

В ходе проверки выяснилось, что в марте текущего года глава города издал постановление, в котором отказал семье на основании расчета их дохода, в который были включены и 120 тысяч рублей, полученных родителями в виде пособия по уходу за ребенком-инвалидом.

- Прокурором на незаконное постановление главы принесен протест, поскольку данная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, является компенсационной и не подлежит включению в расчет признания семьи малоимущей, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

В результате надзорное ведомство внесло властям Гусь-Хрустального, кроме протеста, внесло представление, которое сейчас также находится на рассмотрении.