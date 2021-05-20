Суздальские прокуроры обнаружили нарушения на контейнерных площадках

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку в части соблюдения законов о порядке складирования коммунальных отходов.

Оказалось, что на улицах Молодежная, Совхозная, Центральная и Покровская села Новокаменское, а также на улицах Запрудная у дома №1, на улице Кедровая у дома №1 и на самом въезде в село Выпово площадки, на которых стоят контейнеры, не оборудованы твердым покрытием из бетона или асфальта, а также не обеспечены путями подъезда к ним транспорта.

Иски с требованием привести площадки в порядок прокуроры направили в суд, который удовлетворил их. Теперь администрации Новоалександровского и Павловского сельских поселений обязаны в ближайшие шесть месяцев устранить указанные нарушения.