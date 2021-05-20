Во Владимире горевшая на улице Полянка сухая трава перекинулась на гараж

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 20 мая в 15.56 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о горящей на улице Полянка траве. При этом звонившие сообщили, что до ближайших строений осталось не более десяти метров.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №2 и городского поисково-спасательного отряда. К тому моменту пламя охватило траву на площади 120 квадратных метров, причем в одном из ближайших гаражей уже наблюдалось задымление.

Пожарные и спасатели совместными усилиями локализовали пожар на траве и потушили пламя в гараже. К счастью, до других построек огонь добраться не успел, никто из людей также не пострадал.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.