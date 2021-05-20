На рекультивацию свалок в Александровском и Петушинском районах выделят 13 миллионов рублей

Всего на борьбу с мусором направят двадцать миллионов рублей, семь из них пойдут на расчистку реки в Гусь-Хрустальном, еще 13 миллионов направят на рекультивацию двух свалок в Петушинском и Александровском районе. Напомним ,свалка в Покрове была частной. Но когда встал вопрос о рекультивации, владелец отказался от лицензии, а свалку в Александрове закрыли по решению суда и, хотя мусорного коллапса удалось избежать, вопрос о рекультивации тоже встал остро. Как отметила директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко, если этих денег не хватит, муниципалитеты могут добавить свои.

Кстати, в прошлом году во Владимирской области за счет средств нацпроекта «Чистая планета» рекультивировали свалки в Петушках, Красной Горбатке и Оргтруде. На следующий год поданы еще четыре заявки на рекультивацию, в том числе свалки в деревне Фоминки Гороховецкого района и Суздальской свалки, которую надеются рекультивировать в 2022-2023 годах.