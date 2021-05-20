Больше всего одиноких матерей живут Александровском, Петушинском, Киржачском и Вязниковском районах

Как отмечают в областном департаменте юстиции, за 2020 год в регионе стало немного меньше одиноких матерей – тех, которые на момент рождения малыша не состоят в браке и у кого отцовство в отношении ребенка не установлена. Если в 2019 году у них родилось 2273 малыша, то в 2020 – 2140. Больше всего одиноких мам живет в пограничных районах области – Александровском, Петушинском, Киржачском и Вязниковском. А меньше всего таких мам в Радужном, Владимире, Коврове и округе Муром.

Также за 2020 год в области появилось 453 новорожденных у иностранцев и один – у лица без гражданства. В 2019 году у иностранцев во Владимирской области родилось 500 малышей.