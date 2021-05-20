Байкеры из мотоклуба "Ночные волки" посадят лес в Суздальском районе

Фото предоставлено АВО.

22 мая в рамках международной акции "Сад памяти" Владимирское отделение Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" проведёт акцию "Русский лес" на территории Суздальского лесничества. В мероприятии планируется участие около 200 членов мотоклуба.

В ходе акции участники планируют высадить более 6 тысяч саженцев сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Кроме посадки леса запланированы мероприятия по уборке от мусора прилегающего лесного массива и благоустройство зоны отдыха.

Мероприятие пройдёт в лесном массиве в Суздальском районе между сёлами Лопатицы и Глазово (координаты делянки 56,5199872; 40,5221101). Начало – в 13.00.