В апреле во Владимирской области сыграли свадьбы два жителя, отметивших семидесятилетний юбилей

В апреле в области расписались 349 пар, причем у 34 из них уже были совместные дети. Все женихи уже отметили совершеннолетие, а вот среди невест две еще не достигли восемнадцати лет. Зато девять женихов были в возрасте 60-70 лет, а двое – старше семидесяти. Среди невест девять были в возрасте 60-70 лет, старше ни одной новобрачной не нашлось. Но большинство женихов были в возрасте 25-29 лет, невесты – 18-24. Не все расписавшиеся живут во Владимирской области: 51 невеста и 41 жених приехали из других регионов, а 6 невест и 11 кавалеров – из других государств. А всего за апрель расписались восемнадцать иностранцев. Среди 574 разводящихся в апреле большинство расторгали брак через суд. Кстати, основная масса семей распалась. Прожив от одного до четырех лет – таких было 196 пар. От 5 до девяти лет вместе до развода прожили 166 пар. А две семьи распались, отметив пятидесятилетний юбилей семейной жизни. Возраст разводу тоже не помеха: в регионе развелись двое мужчин старше 70 лет и одна дама такого же возраста.