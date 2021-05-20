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Общество20 мая 2021 15:02

Во Владимире ждут грозу с дождем

Погода испортится в ближайший час
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час владимирцев и жителей северо-востока области ждет гроза с дождем и сильным ветром – до семнадцати метров в секунду. Все рекомендуют проявлять осторожность, ведь такая погода повышает риски обрыва электропроводов и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, увеличением количества столкновений на дорогах и прочими неприятностями. Также водителям не рекомендуют оставлять автомобили рядом с ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.