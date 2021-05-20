Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 мая 2021 14:04

Во Владимирской области 20 мая коронавирусом заболели 53 человека

13 случаев приходится на Владимир
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

По состоянию на 11.00 20 мая 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 53 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 13 – во Владимире, 6 – в Муроме, 5 – в Гусь-Хрустальном, по 4 – в Александрове и Петушках, по 3 – в Киржаче, Коврове и Кольчугино, по 2 – в Вязниках, Камешково и Суздале, по 1 – в Гороховце, Красной Горбатке, Меленках, Собинке, Судогде и Юрьеве-Польском.

Всего в области зарегистрировано 32998 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 7557 – во Владимире, 4006 – в Гусь-Хрустальном, 3626 – в Муроме, 2365 – в Коврове, 2078 – в Александрове, 1934 – в Петушках, 1383 – в Юрьеве-Польском, 1028 – в Киржаче, 1025 – в Собинке, 911 – в Меленках, 740 – в Гороховце, 739 – в Камешково, 698 – в Красной Горбатке, 504 – в Судогде, 400 – в Радужном.

По состоянию на 20 мая в медицинских организациях региона действуют 712 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74,6 процента из них занято (531), свободна – 181 койка. 30606 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 65 человек.

Коронавирус Covid-19