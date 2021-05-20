Во Владимирской области 20 мая коронавирусом заболели 53 человека

По состоянию на 11.00 20 мая 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 53 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 13 – во Владимире, 6 – в Муроме, 5 – в Гусь-Хрустальном, по 4 – в Александрове и Петушках, по 3 – в Киржаче, Коврове и Кольчугино, по 2 – в Вязниках, Камешково и Суздале, по 1 – в Гороховце, Красной Горбатке, Меленках, Собинке, Судогде и Юрьеве-Польском.

Всего в области зарегистрировано 32998 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 7557 – во Владимире, 4006 – в Гусь-Хрустальном, 3626 – в Муроме, 2365 – в Коврове, 2078 – в Александрове, 1934 – в Петушках, 1383 – в Юрьеве-Польском, 1028 – в Киржаче, 1025 – в Собинке, 911 – в Меленках, 740 – в Гороховце, 739 – в Камешково, 698 – в Красной Горбатке, 504 – в Судогде, 400 – в Радужном.

По состоянию на 20 мая в медицинских организациях региона действуют 712 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74,6 процента из них занято (531), свободна – 181 койка. 30606 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 65 человек.