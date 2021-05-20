Владимирцев проверят на эрудицию

27 мая владимирские библиотекари присоединятся к акции "Бегущая книга". Ее цель - заинтересовать людей разных возрастов (особенно молодежи) чтением и творческой жизнью библиотек, а также показать важность повышения уровня образования и эрудиции.

Владимирцам будут задавать несложные вопросы. Те, кто правильно ответит на них, получит приз.

Маршрут забега: 12 часов — парк «Липки» (Соборная площадь),12.30 — площадка перед Городским дворцом культуры (ул. Горького, 54), 13 часов — парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Верхняя Дуброва, 22д), 13.30 — площадка перед развлекательным центром «РусьКино» (Суздальский пр-т, 8).