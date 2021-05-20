Сборная команда Владимирской области заняла первое место на первенство России по пауэрлифтингу,

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20 мая завершилось первенство России по пауэрлифтингу, проходившее в Суздале с 15 по 19 мая. В соревнованиях приняло участие 278 спортсменов из 54 регионов страны. По итогам соревнований сборная команда Владимирской области завоевала 1 место в общекомандном зачете среди юниорок 19 - 23 лет.

В индивидуальном зачете результаты владимирских спортсменов следующие:

Майя Филимонова - 3 место среди девушек до 18 лет (в/к 63 кг). В возрастной категории юниоры и юниорки 19 - 23 лет Екатерина Назарова заняла 1 место (в/к 57 кг), Елизавета Печенкина - 2 место (в/к 57 кг). Дмитрий Степанов в в/к 74 кг занял 2 место.

Чемпионат России по пауэрлифтингу стартует уже завтра в Суздале и продлится до 23 мая.