Владимирский заключенный выиграл международный турнир по шахматам

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Осужденный ИК-4, что располагается в Вязниках в составе сборной команды России завоевал первое место в международном турнире по шахматам. Тот проходил в онлайн режиме между сборными командами осужденных пенитенциарных учреждений России, Армении, Испании и США.

В состав российской команды были включены победители и финалисты II Всероссийского чемпионата по шахматам. В основной состав вошли осужденные исправительных учреждений УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСИН России по Брянской области, УФСИН России по Оренбургской области и УФСИН России по Владимирской области. За российскую команду от Владимирской области сражался заключенный из ИК-4. Вязниковец в ходе турнира одержал три победы во всех матчах. Второе место заняли игроки из США, третье место разделили шахматисты из Армении и Испании.

В мероприятии приняли участие чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, а также представители шахматного сообщества из Норвегии, Англии, Канады и Бразилии.