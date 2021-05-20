В Петушинском районе из открытого окна выпал 11-месячный ребенок

Как сообщает отдел информации и общественных связей, в полицию Петушинского района поступило сообщение о выпадении из окна 11-месячного ребенка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

По данным стражей порядка, с начала весеннего сезона в регионе это уже пятый подобный случай. Предыдущий случился 19 мая в Кольчугинском районе, где из окна выпал мальчик 2018 года рождения — с серьезными травмами малыш был госпитализирован.

По всем фактам сотрудники полиции и органы системы профилактики изучают обстоятельства и факты, которые могли стать причинами. К счастью, ни одного смертельного случая выпадения детей в регионе с 2019 года не произошло. Тем не менее, многие малыши получают травмы.

Родителей полицейские еще раз просят быть внимательнее и осторожнее и не оставлять детей без присмотра, а также помнить, что москитные сетки от выпадения не защищают.