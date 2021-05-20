Под Владимиром из-за пала травы едва не сгорел поселок Садовый

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Огненное ЧП случилось около полудня 19 мая. Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.23 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступило сообщение о том, что в районе поселка Садовый Суздальского района горит сухая трава.

На место тут же прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №3 Владимира, которые выяснили, что огонь расходится по полю и угрожает перекинуться на жилые дома. Огнеборцы приняли решение вызывать подмогу, тем более что ситуацию осложнял сильный ветер.

- Огонь быстро распространялся по территории, площадь пожара составила 24 гектара, - сообщила врио руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

К пожарным присоединились сотрудники аварийно-спасательной службы области, а также добровольцы и сотрудники местной администрации. При этом местные жители подвозили воду и тушили пламя подручными средствами.

В результате благодаря общей работе с огнем удалось справиться, дома остались целы. За активную помощь в тушении и предоставленную технику пожарные выражают местным жителям слова благодарности.