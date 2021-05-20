21-22 мая во Владимирской области 18300 школьников отпразднуют "последние звонки"

21-22 мая во Владимирской области пройдет череда "последних звонков". В этом году они прозвучат для 5600 одиннадцатиклассников и 12700 девятиклассников региона. В целом же учебный год завершат более 143 тысяч школьников.

В соответствии с регламентом безопасной работы школ, торжественные мероприятия в помещении могут быть организованы для учеников одного класса. Линейки с участием школьников из разных классов допускаются только на открытом воздухе – тогда на них смогут присутствовать и родители (законные представители) выпускников.

По завершении череды «последних звонков» школьникам предстоит сдать экзамены. Основной период ОГЭ и ГВЭ – с 24 мая по 2 июля. Для одиннадцатиклассников ЕГЭ начнётся 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проводиться два дня – 3 и 4 июня.