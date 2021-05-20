В Александрове пьяный мужчина убил знакомую из-за беспорядка в квартире

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, убийство произошло 16 мая, когда компания приятелей распивала спиртное.

По версии следствия, 36-летний местный житель в процессе застолья отправился к соседке хозяев, с которой также был знаком. По приходу в квартиру он увидел, что дама тоже пьяна, а в жилище царит полный беспорядок.

По какой-то причине гость поставил хозяйке требование: убраться в течение часа, иначе он «примет меры».

Спустя час мужчина вернулся и увидел, что ничего не изменилось. Тогда он схватил биту и ударил женщину по голове — этого оказалось достаточно для убийства.

Чтобы избавиться от тела, александровец завернул его в ковер у отвез на один из районных карьеров, где труп на следующий день обнаружили местные жители, сообщившие о случившемся в полицию.

Мужчину задержали, в преступлении он сознался. В настоящее время он арестован по обвинению в убийстве, расследование уголовного дела продолжается.