В Гусь-Хрустальном горожанин украл из салона машины дорогой смартфон

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в декабре минувшего года в полицию обратился гусевчанин, сообщивший, что из салона его автомобиля украден телефон стоимостью 30 тысяч рублей.

По словам мужчины, он вышел ненадолго из машины, а когда вернулся, гаджета уже не было.

Сыщикам удалось установить подозреваемого, которым оказался 41-летний житель Гусь-Хрустального. После задержания он признался, что действительно совершил кражу. По словам мужчины, он заметил, как хозяин вышел из машины, чем и воспользовался — он пробрался в салон, забрал гаджет и сбежал.

Украденный смартфон обнаружили и вернули законному владельцу, а по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», расследование которого на днях было завершено. Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.