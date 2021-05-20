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Происшествия20 мая 2021 9:42

Во Владимире на улице Горького сгорела грузовая «Газель»

Пожар случился во втором часу ночи 20 мая в районе дома №125
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о горящей машине поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 01.22. Через несколько минут на место прибыли шесть огнеборцев на двух пожарных машинах.

К моменту приезда расчетов «Газель» горела открытым пламенем, в результате пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания.

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