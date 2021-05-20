Во Владимире на улице Горького сгорела грузовая «Газель»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о горящей машине поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 01.22. Через несколько минут на место прибыли шесть огнеборцев на двух пожарных машинах.

К моменту приезда расчетов «Газель» горела открытым пламенем, в результате пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания.