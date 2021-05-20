В Муроме транспортные полицейские задержали «клиента» закладчика наркотиков

Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, в одном из районом города был задержан 39-летний мужчина, который забирал из тайника-закладки партию некоего вещества.

Задержанного доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Муром, где обнаружили при нем шприцы и перемотанный изолентой сверток, в котором лежало светло-бежевое порошкообращное вещество.

Как показала экспертиза, вещество — героин общей массой 1,95 грамма, что является значительным размером. По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Самого мужчину на время следствия отпустили под обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.