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Происшествия20 мая 2021 9:36

В Муроме транспортные полицейские задержали «клиента» закладчика наркотиков

Мужчина пытался вытащить из тайника партию запрещенного вещества
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, в одном из районом города был задержан 39-летний мужчина, который забирал из тайника-закладки партию некоего вещества.

Задержанного доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Муром, где обнаружили при нем шприцы и перемотанный изолентой сверток, в котором лежало светло-бежевое порошкообращное вещество.

Как показала экспертиза, вещество — героин общей массой 1,95 грамма, что является значительным размером. По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Самого мужчину на время следствия отпустили под обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал