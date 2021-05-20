Москвич убил в Александрове подростка и получил за это 7,5 лет колонии

В Александрове вынесли приговор 23-летнему жителю города Москвы. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, ночью 9 августа 2020 года москвич приревновал девушку к 17-летнему молодому человеку из Александрова. В результате завязалась потасовка и москвич несколько раз ударил несовершеннолетнего парня по голове. Юноша скончался.

Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом всех обстоятельств суд приговорил москвича к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.