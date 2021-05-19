В районе Сновицы-Веризино построят бульвар

Во Владимире прошли общественные обсуждения застройки по планировке территории микрорайона N 1 западной части жилого района Сновицы-Веризино. По планам, вырубать деревья там будут только на частных участках, а в компенсацию деревья посадят вдоль дорог и проездов. Также запланировано создание бульвара от улицы Куйбышева через всю территорию микрорайона, выходящего в зону городских лесов. Кроме того, в микрорайоне появится церковь, вокруг которой разобьют сквер, и 5387 парковочных мест. Также по итогам обсуждений проектировщикам велено предусмотреть выезды с частных земельных участков вдоль домов 5б и 5и по улице Куйбышева и изменить способ парковки автомобилей на данной территории. Владимирцы просили предусмотреть пешеходную связь между домами несколькими домами по улице Куйбышева с планируемыми объектами социальной инфраструктуры вдоль восточной и южной границы квартала N 8. Это предложение предстоит рассмотреть проектной организации.