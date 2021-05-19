Во Владимирской области за год усыновили 60 детей

В прошлом году новый дом обрели шестьдесят детей из Владимирской области – на 28 меньше, чем в 2019 году. Только одного малыша усыновили иностранцы – граждане Республики Беларусь. Кстати, в 2019 году трое детей усыновили итальянцы (в 2018 они забрали четверых, в 2016 – восемь, а в 2012 – 44 ребенка). Уже несколько лет в регионе забирают все меньше детей, если в 2009 усыновили 259 детей, 76 забрали иностранцы, в 2011 – 254 малыша, то потом число усыновлений стало снижаться. В 2017 усыновили 129 детей, в 2018 – 110, 2019 – 88, 2020 - 60. Количество иностранных усыновителей, готовых забрать малышей из Владимирской области. тоже падало год от года, максимум - 96 усыновлений иностранцами – был в 2011 году.