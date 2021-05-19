Жительница Владимира больше трех месяцев ждала мебель, которую обещали сделать за две недели

Жительница областного центра в июле прошлого года заказала ремонт и изготовление мебели индивидуальному предпринимателю. Работы стоили более ста тысяч рублей, 70% всех денег женщина внесла авансом. Однако вовремя ей заказанную кухню не сделали, просрочка составила 124 дня. Сам предприниматель объяснил, что выполнить работы вовремя не смог из-за пандемии и перебоев с поставками материалов. Кроме того, он просил снизить размер взыскиваемой суммы – недовольная заказчица просила неустойку в 85 тысяч рублей, компенсацию морального вреда и штраф, объясняя, что у него тяжелое материальное положение и его сотрудник похитил переданные в качестве аванса деньги. В итоге суд удовлетворил требования женщины, хоть и не полностью. Она получит 35000 рублей неустойки, компенсацию морального вреда 5000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 20000 рублей.