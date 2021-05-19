С 20 мая привиться от коронавируса можно у владимирского рынка "Слобода"

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Помимо владимирского гипермаркета "Глобус" пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно будет также у рынка "Слобода" на улице Нижняя Дуброва, 36. Мобильный прививочный пункт будет работать здесь с 20 по 22 мая включительно с 9.00 до 15.00.

Вакцинация предусмотрена для совершеннолетних граждан, не имеющих медицинских противопоказаний. Иммунизация выполняется отечественной вакциной «Спутник V». Предварительная запись не требуется. Желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Время и место введения второго компонента вакцины следует уточнить у медицинского работника прививочного пункта.

Напомним, в медицинских организациях региона развернуто 52 пункта вакцинации. К иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия. По состоянию на 19 мая, от новой коронавирусной инфекции уже привились более 96 тысяч жителей Владимирской области (80 тысяч человек получили второй компонент вакцины).