Во Владимире капитально отремонтируют 11 километров дорог

В этом году по нацпроект капитально отремонтируют 12 дорожных объектов – одиннадцать километров автодорог общей площадью 196 тысяч «квадаротов»: участок ул. Нижняя Дуброва (от дома №22 до дома №52), ул. Дзержинского (от д. №13 ул. Дзержинского до Октябрьского пр-та), ул. Мира (от Октябрьского пр-та до ул. Горького), ул. Красноармейская (от пр. Строителей до ул. 9-го Января), ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина), Суздальский проспект, Октябрьский пр. (от д. №22 до д. №45), Судогодское шоссе (от ул. Центральной до д. №33-а по Судогодскому ш.), ул. Горького (от д. №96 до д. №32, три участка), мост по ул. Мира (поворот к ДД(ю)Т), более 3 километров автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово», рболее 1,3 километров трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки. Также в планах установка новых светофоров на улице Добросельской и на Судогодском шоссе и новые дорожные знаки. Кроме того, из областного бюджета дополнительно выделил почти шестнадцать миллионов на приведение в порядок дорог. Эти деньги пойдут на ремонт ряда участков улично-дорожной сети г. Владимира, в том числе участок пересечения Суздальского проспекта с улицей Добросельской. Кроме того, в дополнительный список дорожных ремонтов попадут участки улиц Горького и Дворянской.