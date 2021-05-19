Во Владимирской области готовятся ставить сцены и закупать оборудование для «Музыкальной экспедиции

Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция» во Владимирской области в этом году пройдет с 7 по 14 июня, как сообщает RosTender.info. По традиции откроется фестиваль во Владимире в Патриаршем саду, 8 июня концерт пройдет в селе Весь Суздальского района, 9, 12 и 13 июня классическая музыка прозвучит в селах Зауичье Камешковского района, Крутец Александровского района и Мстера Вязниковского района. Завершится фестиваль 14 июня на Соборной площади Владимира. Все концерты пройдут на свежем воздухе. Подготовка к фестивалю уже началась: Центр классической музыки Владимирской области объявил тендер на подготовку сцен и концертного оборудования во всех местах фестиваля. На эти цели из районного и городского бюджетов планируют направить 2,8 миллионов рублей. Победителя тендера выберут 27 мая.