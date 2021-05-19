Житель Юрьев-Польского района пойдет под суд за кражу тракторных радиаторов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Юрьев-Польского района. Мужчина обвиняется в краже.

В начале февраля в полицию обратился фермер, сообщивший о пропаже комплектующих элементов от техники. Полицейским мужчина рассказал, что кем-то из посторонних были демонтированы и похищены тракторные радиаторы. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 57 тысяч рублей.

- Злоумышленник был задержан и во всем признался. Безработный мужчина проник на территорию ангара, демонтировал комплектующие, после чего вывез их на своем авто и в дальнейшем реализовал, - сообщили в областном УМВД.

В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.