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Происшествия19 мая 2021 14:05

Житель Юрьев-Польского района пойдет под суд за кражу тракторных радиаторов

Сумма ущерба составила 57 тысяч рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Юрьев-Польского района. Мужчина обвиняется в краже.

В начале февраля в полицию обратился фермер, сообщивший о пропаже комплектующих элементов от техники. Полицейским мужчина рассказал, что кем-то из посторонних были демонтированы и похищены тракторные радиаторы. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 57 тысяч рублей.

- Злоумышленник был задержан и во всем признался. Безработный мужчина проник на территорию ангара, демонтировал комплектующие, после чего вывез их на своем авто и в дальнейшем реализовал, - сообщили в областном УМВД.

В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Криминал