Владимирское "Торпедо" проиграло на выезде в Санкт-Петербурге

18 мая футболисты владимирского "Торпедо" встречались в Санкт-Петербурге с местным коллективом "Зенит-2". Если в первом тайме игра была равная, и счет не был открыт, то сразу после перерыва хозяева сломили сопротивление черно-белых, отправив в ворота Артема Ковешникова три безответных мяча.

- Мы понимали, что будем играть вторым номером от обороны, поскольку у нас проблемы с составом - много игроков выбыли из основного состава по тем или иным причинам. Два молодых футболиста впервые вышли в основном составе. Тем не менее первый тайм мы вытерпели, оборонялись, имели несколько острых ответных атак, могли забить гол, - прокомментировал тренер черно-белых Дмитрий Вязьмикин. - Ну а во втором тайме два забитых гола подкосили ребят и вдохновили соперников. Радует, что молодые ребята, которые вышли на замену, не испугались и достойно смотрелись на поле. Но мастерства все-таки не хватило.

Сейчас "Торпедо" занимает восьмое место в турнирной таблице. 23 мая черно-белые примут команду "Звезда" из Санкт-Петербурга.