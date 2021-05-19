В муромском пансионате создадут передвижной кукольный театр

Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат города Мурома» принял участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов. Учреждение подготовило проект «Сказка своими руками», выиграв грант - 171 тысячу рублей.

До 1 декабря будет сформирована инициативная группа из числа получателей социальных услуг Пансионата города Мурома и Муромского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также волонтеров. С участием специалистов учреждений и сотрудников муниципального Центра культуры и досуга «Панфиловский» состоится серия занятий по актёрскому мастерству, тренировке памяти, пройдут психологические тренинги по преодолению боязни сцены и публичных выступлений.

Результатом работы проектной команды должно стать появление в пансионате собственного передвижного кукольного театра. Предполагается, что он будет давать представления в социальных организациях не только округа Муром, но и всей Владимирской области – в дошкольных учреждениях, детских домах, геронтологических центрах.