В Гусь-Хрустальном водитель пытался обманом получить новые права

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 45-летний гусевчанин обвиняется в поделке официального документа.

По версии следствия, мужчина пришел в РЭО городского отдела ГИБДД по вопросу обмена старого водительского удостоверения на новое, и предъявил документы, во время изучения которых у полицейских возникли сомнения в подлинности медицинской справки.

Экспертиза, на которую был направлен документ, показала, что в справку были внесены неверные сведения. Как выяснилось, автолюбитель стер краску в графе даты выдачи и шариковой ручкой написал новую дату.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что у него не было времени получать настоящую медицинскую справку. В результате дознаватели возбудили на него уголовное дело, расследование которого продолжается.