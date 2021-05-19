Восемнадцать владимирских домов ждет энергоэффективный капремонт

18 многоквартирных домов, расположенных во Владимире, Кольчугино и Муроме ждет энергоэффективный капремонт. На эти цели наш регион получит 45,09 миллионов рублей – это почти половина суммы от общей стоимости работ по энергоэффективному капремонту в этих домах. Напомним, в прошлом году такой ремонт провели всего в семи домах Владимира и Кольчугино. Выделенные средства пойдут на возмещение части расходов на оплату услуг и работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе капремонта следующих многоквартирных домов: во Владимире – №3 по улице Верхняя Дуброва, №№191А и 199А по улице Добросельской, №№21 и 28 по улице Комиссарова, №55А по улице Растопчина, №№9, 17Б, 25 и 27 по улице Соколова-Соколёнка, в Кольчугино – №9 по улице Школьной в микрорайоне Белая Речка, №№6, №16 и 18 по улице Веденеева, №14 по улице Ломако, №№15 и 18 по улице Шмелева, в Муроме – №23 по улице Муромской. В каждом доме выполнят свои работы, в том числе запланированы работы по установке автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления, по повышению теплозащиты наружных стен, замене трубопроводов внутридомовой системы отопления, по установке энергоэффективных (светодиодных) осветительных приборов, системы автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования и другие. Работы во Владимире и Кольчугино завершат до декабря, в Муроме – до октября. Это поможет сэкономить на коммуналке 3879 жителям.