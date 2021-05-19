Во Владимирской области за сутки коронавирус диагностировали у 51 человека

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 мая 2021 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией: 12 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Муромском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Александровском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Юрев-Польском, 2 сл. в Меленковском 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском. Также за сутки один человек скончался от коронавируса, а 63 человека выздоровели. Всего за время пандемии в регионе победил коронавирус 30 541 пациент, 1 161 умерли от этого заболевания. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 945 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 7544 сл. в г. Владимире, 4001 сл. в Гусь-Хрустальном, 3620 сл. о. Муром, 2362 сл. в Ковровском, 2074 сл. в Александровском, 1930 сл. в Петушинском, 1382 сл. в Юрьев-Польском, 1283 сл. в Вязниковском, 1470 сл. в Кольчугинском, 1244 сл. в Суздальском, 1024 сл. в Собинском, 1025 сл. в Киржачском, 910 сл. в Меленковском, 739 сл. в Гороховецком, 737 сл. в Камешковском, 697 сл. в Селивановском, 503 сл. в Судогодском, 400 сл. в г. Радужном.